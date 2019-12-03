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У листопаді податкова виконала план по "алкогольному" акцизу на 100%, - Верланов

Новини » Політика     03.12.2019 - 14:56
У листопаді податкова виконала план по "алкогольному" акцизу на 100%, - Верланов
Фото: Сергій Верланов (прес-служба)

Держскарбниця поповнилася на 813,4 млн грн

У листопаді індикативні показники надходжень до державного бюджету від акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію склали 102,2%. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної податкової служби України.

Таким чином, держскарбниця поповнилася на 813,4 млн грн, що на 17,6 млн грн, або на 2,2%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Загалом, у період з серпня по листопад податкова перерахувала до держбюджету 2 млрд 342,1 млн грн акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію. Повідомляється, що це на 48,6 млн грн, або на 2,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Нова податкова служба вже почала працювати таким чином, щоб тіньовий ринок тютюну і алкоголю не почував себе вільно. На початку місяця я особисто пообіцяв президенту, що план по "алкогольному" акцизу буде виконано, і дотримав слово", - заявив Верланов.

За його словами, податкова досягла подібного результату завдяки підвищенню ефективності адміністрування та посилення боротьби з тіньовим обігом алкоголю.

Зокрема, зазначив Верланов, вже запроваджено систему електронного адміністрування спирту, за допомогою якої податкова служба отримала можливість моніторити кожен завод, зокрема фіксувати поточні показники залишків спирту.

"Детінізація обігу алкоголю триває. Наступний крок – запровадження електронної акцизної марки, що дозволить підняти контроль над обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво покращити показники сплати податків", - наголосив Верланов.

Нагадаємо, 1 листопада у Тернополі відбулася робоча нарада з питань розвитку спиртової галузі за участю президента України Володимира Зеленського та голови ДПС Сергія Верланова. У ході зустрічі очільник податкової запевнив главу держави, що до кінця 2019 року надходження від "алкогольного" акцизу до держбюджету будуть виконані на усі 100% від запланованого.

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Новини України Сергій ВерлановДержавна податкова адмiністрація України
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