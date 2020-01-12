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Кількість загиблих унаслідок пожеж в Австралії знову зросла

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 12:35
Кількість загиблих унаслідок пожеж в Австралії знову зросла
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вчора під час виконання службових обов'язків загинув пожежник

Лісові пожежі в Австралії забрали життя уже 27 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що 11 січня загинув пожежник із 40-річним досвідом роботи в штаті Вікторія при виконанні службових обов'язків.

"Кількість загиблих внаслідок пожеж в Австралії сягнула щонайменше 27 осіб", - йдеться в повідомленні.

Тим часом зміна погодних умов у країні дозволила вогнеборцям трохи перепочити. У штатах Вікторія та Новий Південний Уельс знизилася температура повітря, вщух вітер та пройшли дощі, що знизило інтенсивність пожеж. Зокрема, було взято під контроль пожежу площею понад пів мільйона гектарів, що вирувала на північний захід від Сіднея з кінця жовтня.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що запропонує створити спеціальну королівську комісію з розслідування причин виникнення і поширення лісових пожеж.

Нагадаємо, 9 січня повідомлялося, що на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх.

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