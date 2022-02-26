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З початку атаки на Київ загинуло 20 осіб, поранено 71. Серед жертв є діти, - Кличко

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Київ, Субота 26 лютого 2022 22:36
З початку атаки на Київ загинуло 20 осіб, поранено 71. Серед жертв є діти, - Кличко У Києві загинуло вже 6 цивільних (фото: Getty Images)
Автор: Владислав Красінський

Мер Києва Віталій Кличко розповів про жертви російської агресії в столиці. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Кличка.

За словами міського голови ворог не прорвався в місто, але в Києві орудують диверсійні групи. Їх виявляють та знешкоджують правоохоронці та тероборона. Перестрілки в окремих районах тривають понині.

У той же час Кличко нагадав, що крім ДРГ столицю атакують російські ракети. Так, вранці суботи, 26 лютого, в житловий будинок на вулиці Лобановського потрапила ракета. Були зруйновані п'ять поверхів - з 17 по 21-ий.

"У Києві з початку атаки на столицю загинули або померли 6 мирних жителів, у тому числі 1 дитина. І 14 військових і бійців тероборони. Поранено 71 людину. З них 25 цивільних. У тому числі 3 дитини", – сказав мер Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Центральному залізничному вокзалі в Києві вимикали світло і переводили людей в укриття. Зараз посадка на евакуаційні рейси відновлена.

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