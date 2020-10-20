З початку анексії в Крим переселили пів мільйона росіян, - МЗС

З початку анексії Криму Росією в 2014 році на територію півострова переселили пів мільйона російських громадян. РФ веде цілеспрямовану політику щодо зміни демографічної структури Криму.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє "Укрінформ".

За офіційною статистикою, в Крим заїхали 100 тисяч росіян, однак в МЗС України переконані, що ця кількість в п'ять раз вища.

"Вони витісняють українське населення з Криму. З іншого боку, вони заводять туди російських громадян. Ми маємо різні цифри, але навіть за російською статистикою 100 тисяч з чимось росіян заїхали до Криму, але неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. Ми вважаємо, що принаймні пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму", - сказала Джапарова.

Крім того, за її словами, агресія РФ призвела до появи в Україні понад 1,45 мільйона переміщених осіб, включаючи тих, хто виїхав із Криму.

"Ми говоримо, що таких людей може бути до 60 тисяч, але це не точна статистика, оскільки багато з українців вважали за дискримінацію реєструватися як біженці на власній землі. Ми переконані, що ця цифра українських громадян, що виїхали з Криму, де факто, є вищою", - додала Джапарова.

Раніше Джапарова заявила, що РФ майже втричі збільшила свою військову присутність в Криму за час анексії півострова.

Нагадаємо, Україна планує запустити "Кримську платформу". Її основними завданнями буде структурування міжнародних зусиль з деокупації Криму.