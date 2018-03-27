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У НАБУ заявили про сьомого підозрюваного у справі "Держінвестпроекту"

НовиниПолітика    27.03.2018 - 23:59
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

Новим підозрюваним виявився директор ТОВ "Боржава резорт"

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів САП встановили сьомого передбачуваного учасника корупційної схеми по розкраданню коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт". Зараз йому повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Так, підозрюваний у змові з посадовими особами "Держінвестпроекту" та ДП "Державна інвестиційна компанія" протягом 2012-2014 років заволоділи 165 млн гривень бюджетних коштів, виділених для реалізації нацпроекту "Олімпійська надія-2022 - створення спортивно-туристичної інфраструктури".

"Як встановило досудове розслідування, замість використання зазначеної суми коштів на реалізацію національного проекту її перерахували на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 12 грудня 2017 року затримали чотирьох осіб, які ймовірно задіяні в корупційній схемі з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) та ДП "Державна інвестиційна компанія" на суму 259,2 млн гривень.

 

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Теги публікації: Государственный комитет по инвестициям и инновациям, НАБУ, хищение средств  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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