У НАБУ заявили про сьомого підозрюваного у справі "Держінвестпроекту"

Новим підозрюваним виявився директор ТОВ "Боржава резорт"

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів САП встановили сьомого передбачуваного учасника корупційної схеми по розкраданню коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт". Зараз йому повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Так, підозрюваний у змові з посадовими особами "Держінвестпроекту" та ДП "Державна інвестиційна компанія" протягом 2012-2014 років заволоділи 165 млн гривень бюджетних коштів, виділених для реалізації нацпроекту "Олімпійська надія-2022 - створення спортивно-туристичної інфраструктури".

"Як встановило досудове розслідування, замість використання зазначеної суми коштів на реалізацію національного проекту її перерахували на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 12 грудня 2017 року затримали чотирьох осіб, які ймовірно задіяні в корупційній схемі з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) та ДП "Державна інвестиційна компанія" на суму 259,2 млн гривень.