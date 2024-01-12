НАБУ завершило расследование в отношении нардепов, предлагавших взятку Кубракову

По данным РБК-Украина, речь идет о нардепах Андрее Одарченко и Сергее Лабазюке и их попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Как выяснили следователи, в августе прошлого года один из нардепов, член комитета по антикоррупционной политике, обратился к топ-чиновнику Государственного агентства восстановления. Он просил его "способствовать" выделению средств на ремонт объекта инфраструктуры.

За помощь в этом он предлагал должностному лицу неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 000 долларов, а впоследствии предоставил ее часть в размере 0,39 биткоина, что на тот момент равнялось 10 000 долларов.

В то же время другой нардеп, являющийся владельцем крупного строительного и аграрного бизнесов, обратился к топ-чиновнику из Министерства восстановления. Он просил предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен.

За помощь он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для своих действий нардеп также привлек директора компании. В частности, позже, после поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тыс. дол. США.

Попытка взятки Кубракову

Напомним, сегодня, 24 ноября, стало известно, что суд избрал меру пресечения застройщику Сергею Копистырю в виде содержания под стражей. Ему также предоставили возможность внести залог в размере 100 миллионов гривен. Однако 24 ноября вечером он вышел из следственного изолятора. За него внесли залог.

Правоохранители подозревают его в том, что он пытался дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову. Его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Следствие установило, что предприниматель предлагал Кубракову недвижимость в построенных новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн. гривен.

В обмен на это Копистира мог потребовать, чтобы Кубраков оставил в силе ранее заключенное соглашение о строительстве жилищного комплекса. Этот комплекс должен был находиться на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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