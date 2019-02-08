НАБУ завершило розслідування у справі Онищенка

Найближчим часом справу скерують до суду

На сегодняшний день расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко завершено и обвинительный акт будет направлен в суд в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции "Результаты и вызовы в работе НАБУ за II полугодие 2018 года: презентация отчета" рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"На днях закончена дело в отношении господина Онищенко. Это последний кусок дела, где фигурировал глава ГФС. На сегодняшний день расследование завершено и обвинительный акт будет направлен в суд в ближайшее время", - сообщил Сытник.

Он рассказал, что 44 лицам сообщено о подозрении за последние полгода.

"В суд направлено 32 уголовных дела в отношении топ коррупции за последние полгода. Одно из таких дел очень сложное - по АМПУ. Убытки, причиненные государству по этому делу, это 247 млн гривен", - сказал он.

В частности, по словам Сытника, в суд направлено дело в отношении двух лиц в янтарном деле.

"Детективы расследовали дело должным образом. Доказательства собраны", - сказал Сытник.

Ранее сообщалось, что НАБУ получило разрешение на заочное осуждение Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

РБК-Украина писало, что детективы НАБУ расследует возможную растрату имущества государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" по сговору со служебными лицами Чао "Пласт", фактическим владельцем которого является компания Ostexpert Limited, которая принадлежит народному депутату Александру Онищенко.