ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ завершило розслідування у справі екс-голови Миколаївського автодору

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 19:04
НАБУ завершило розслідування у справі екс-голови Миколаївського автодору
Фото: затримання Андрія Максименко (7kanal.com.ua)

Максименко і його захисникам відкрили матеріали справи для ознайомлення

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування відносно колишнього керівника Миколаївського автодору Андрія Максименко. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що 2 грудня підозрюваному та його захисникам були відкриті матеріали справи для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і направлення його до суду.

"Слідство встановило, що у серпні 2019 чиновник вимагав та отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння у перерахуванні їй майже 4,62 млн грн в якості оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв. Менш ніж через місяць підозрюваний повторно вимагав за отримання частини коштів, сплачених підконтрольної йому державною установою приватному підприємству, на цей раз в сумі 90 тис. доларів", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ затримало Максименко 11 вересня. Після затримання на хабарі Максименко звільнили з автодору.

Пізніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,92 млн грн застави. 16 вересня він вийшов на свободу під заставу.

У Харкові затримали поліцейського на хабарі за закриття кримінальної справи У Миколаєві напали на журналіста
Новини України МиколаїврозслідуванняНАБУвзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся