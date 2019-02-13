НАБУ завершило розслідування справи щодо розкрадання 8 млн доларів на "Укркосмос"

Стороні захисту надали доступ до матеріалів справи

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по делу о хищении более 8 млн долларов на государственном предприятии "Укркосмос". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Указано, что стороне защиты предоставили доступ к материалам дела для ознакомления.

"13 февраля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили лицам, подозреваемым в нанесении более 8 млн долл. США убытков ГП "Укркосмос" о завершении досудебного расследования. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подозреваемых - экс-директор ГП, чьи действия квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением") и бывший внештатный советник генерального директора Национального космического агентства Украины (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины).

"Указанные лица организовали схему, по которой в течение 2011-2017 годов вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш", и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере 292,4 млн долларов США", - отметили в НАБУ.

Подчеркивается, что из-за указанных действий запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины, был сорван. При этом Кабинет министров вынужден платить по кредиту, предоставленному госпредприятию. Сейчас эти расходы правительства уже составляют около 6 млрд гривен.

Напомним, в конце января НАБУ сообщило бывшему руководителю ГП "Укркосмос" о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, НАБУ опубликовало схему растраты и легализации средств, предназначенных для строительства ракеты-носителя, которая должна была вывести на космическую орбиту первый украинский спутник "Лыбидь".

Добавим, детективы бюро 4 декабря сообщили о подозрении двум лицам, предположительно причастным к нанесению 8,2 долларов убытков "Укркосмосу".