НАБУ завершило розслідування справи екс-голови Запорізької ОДА

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) завершили розслідування щодо колишнього очільника Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, який підозрюється у внесенні недостовірних даних в декларацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що 27 серпня 2019 року підозрюваному та його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

За даними слідства, екс-посадовець не вніс до е-декларацій за 2016 та 2017 роки статки на суму близько 43 млн гривень, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав. Серед незадекларованого у 2016-2017 рр. майна - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Раніше повідомлялося, що суддею Солом’янського районного суду міста Києва Костянтину Брилю 23 липня було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

РБК-Україна писало, що Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо фактів можливого ухилення від сплати податків екс-першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського.