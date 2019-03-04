НАБУ затримало чинного і колишнього директорів "Спецтехноекспорту"

Іх затримали у справі заволодіння 2,6 млн доларів

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" в деле завладения 2,3 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ отмечают, что "Спецтехноэкспорт" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия.

Источники "Слово и дело" сообщают, что НАБУ задержало бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула.

Источики сообщают, что в 2015 году "Спецтехноэкспорт" заключил соглашение с иностранной компанией Global Marketing SPLTD. Согласно этому документу, Global Marketing SPLTD должна была предоставить "Спецтехноэкспорту" услуги, связанные с выполнением контракта для Министерства обороны Индии (Штаба Военно-воздушных сил). Однако детективы установили, что фактически условия договора выполнены не были, хотя между "Спецтехноэкспортом" и иностранной фирмой были подписаны акты о выполнении работ. На основе указанных актов "Спецтехноэкспорт" перечислил 2, 3 млн долларов на счет Global Marketing SPLTD в банке Noor Islamic Bank в ОАЭ.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как писало РБК-Украина ранее, глава государства поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского.

Отметим, что в расследовании журналистов программы Bihus.info говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпром" Павел Букин являются участниками схемы по хищениях в оборонном комплексе Украины.