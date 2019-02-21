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НАБУ затримало екс-посадовця "Укрзалізниці"

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 16:45
НАБУ затримало екс-посадовця "Укрзалізниці"
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Затриманого підозрюють у причетності до розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці"

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" 21 лютого затримано колишнього першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у причетності до розкрадання 93 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як зазначається, детективи НАБУ повідомили про підозру екс-посадовцю "Укрзалізниці" в січні цього року (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 та ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України), але оскільки той  переховувався від слідства, його оголосили в розшук.

На момент вчинення злочину екс-посадовець обіймав посаду помічника одного з народних депутатів, який, за версією слідства, також причетний до корупційної схеми.

Підозрюваного затримали співробітники Державної прикордонної служби та передали його детективам НАБУ для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, 15 січня детективи НАБУ повідомили сімом особам про підозру у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця". Як встановило слідство, підозрювані впродовж грудня 2015–березня 2017 рр. організували закупівлю ПАТ "Укрзалізниця" стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників.

РБК-Україна писало, що 18 лютого Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи трьом особам, затриманим за підозрою у заволодінні 93,2 млн гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". 

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