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НАБУ виявило розкрадання на одному з облгазів

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 17:51
НАБУ виявило розкрадання на одному з облгазів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

НАБУ виявило розкрадання майже 9 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) виявило розкрадання майже 9 млн гривень на підприємстві "Центргаз", яке входить до складу ВАТ "Кіровоградгаз". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За даними слідства, в літку 2017 року колишній керівник "Центргазу", напередодні свого звільнення, уклав договір на закупівлю 1,3 млн куб. м. газу за 9,035 млн гривень на умовах повної передплати. Однак екс-керівник перерахував постачальнику суму в розмірі 8,6 млн гривень, в результаті чого здійснив розтрату, адже газ підприємство не отримало.

Крім того, слідство вважає, що дії екс-керівника "Центргазу" були свідомими та, ймовірно, він діяв у змові з іншими особами, яких встановлює слідство.

Зазначається, що НАБУ повідомило екс-керівнику підприємства у про підозру в розтраті 8,6 млн грн, а дії колишнього посадовця були кваліфіковані за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше в Одеській області Служба безпеки України викрила механізм розкрадання державних коштів із місцевого бюджету. Депутати однієї з селищних рад разом з керівництвом місцевого комунального підприємства протягом останніх декількох років при нарахуванні заробітної плати списували бюджетні кошти на рахунки підставних осіб.

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