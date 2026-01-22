RU

Общество Образование Деньги Изменения

НАБУ разоблачило топ-чиновников ГПСУ на взятках: детали дела

Фото: Сергей Дейнеко (facebook.com/dpsukraine)
Автор: Константин Широкун

НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший глава, начальник отдела пункта пропуска и бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о подозрении бывшему главе ГПСУ Сергею Дейнеке.

В то же время РБК-Украина из собственных источников стало известно, что информация об обысках у в.и.о. главы ГПСУ Валерия Варвинюка не соответствует действительности.

Детали дела

По данным следствия, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали взятки.

Только в течение июля-ноября 2023 года пограничники получили не менее 204 тысяч евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей - по 3 тысячи евро за каждую машину.

Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали номерные знаки, похожие на дипломатические.

Как машины избегали обыска

Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра авто пограничными и таможенными органами государств ЕС.

В то же время детективы установили, что топ-чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.

 

 

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу на оккупированной территории Запорожской области. В деле фигурируют экс-заместитель руководителя Офиса президента, экс-член наблюдательного совета "Нафтогаза" и руководители энергетических компаний.

