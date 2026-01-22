НАБУ разоблачило топ-чиновников ГПСУ на взятках: детали дела

НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший глава, начальник отдела пункта пропуска и бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о подозрении бывшему главе ГПСУ Сергею Дейнеке.
В то же время РБК-Украина из собственных источников стало известно, что информация об обысках у в.и.о. главы ГПСУ Валерия Варвинюка не соответствует действительности.
По данным следствия, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали взятки.
Только в течение июля-ноября 2023 года пограничники получили не менее 204 тысяч евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей - по 3 тысячи евро за каждую машину.
Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали номерные знаки, похожие на дипломатические.
Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра авто пограничными и таможенными органами государств ЕС.
В то же время детективы установили, что топ-чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.
