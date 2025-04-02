НАБУ разоблачило хищение 733 млн грн на закупках продуктов для ВСУ

В 2022-2023 годах армия получала продукты через специальные комплекты, которые формировались по каталогу из 409 наименований. Основные продукты, овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента, а остальные, например, специи или ягоды, почти не заказывались.

Поставщики устанавливали среднюю цену на все товары, что давало возможность манипулировать стоимостью: популярные продукты стоили дорого, а редко заказываемые - дешево. То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывались, стоили копейки.

Таким образом, только за пять месяцев 2022 года две компании, принадлежавшие одной владелице, получили незаконную прибыль в 733 млн грн. Часть денег перевели на связанные фирмы и использовали для покупки недвижимости за рубежом.

Часть этих средств была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для приобретения отелей в Республике Хорватия и другой недвижимости.

К этой схеме был причастен чиновник Минобороны, который подписывал договоры, игнорируя завышенные цены. После огласки в 2023 году, в частности скандала с "яйцами по 17 грн", поставщики уменьшили цены на 11 основных продуктов, что помогло сохранить 788 млн грн бюджетных средств.

О подозрении сообщили:

бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины;

владелице связанных компаний-поставщиков;

двум руководителям компаний-поставщиков;

физическому лицу.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 (растрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (легализация) УК Украины.

Закупки в Минобороны

Стоит заметить, что Минобороны уже несколько раз попадало в скандалы с закупками продуктов для военных.

В частности, в октябре прошлого года мы писали об инциденте с некачественными консервами для военных. Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) инициировал служебную проверку.

По результатам скандалов в Украине были введены новые стандарты качества для мяса птицы, рыбы и молочной продукции, которые поставляются Вооруженным силам.