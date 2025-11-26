ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

НАБУ разоблачило масштабное хищение миллионов на отоплении и воде в Донецкой области

Среда 26 ноября 2025 14:05
UA EN RU
НАБУ разоблачило масштабное хищение миллионов на отоплении и воде в Донецкой области Фото: правоохранители разоблачили миллионные хищения на отоплении и водоснабжении (pokrovsk-rada.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Антикоррупционные органы разоблачили схему хищения государственных средств, которые были предназначены для обеспечения теплом и водой населенных пунктов Донецкой области. Речь идет о сумме в 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Детали схемы

По данным НАБУ, схему возглавил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА. Организованная группа завладела более 140 млн гривен. Эти средства предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов Донецкой области.

Отмечается, что весной 2023 года участники группы определили объекты, которые подлежали восстановлению за бюджетные средства.

Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, сымитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной фирмы, фактическое руководство которой осуществлял одноклассник чиновника.

"Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации с ней заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинске", - говорится в сообщении.

Как рассказали в НАБУ, из семи котельных подключили только две, однако и они не работали из-за нехватки.

Следующий этап

Другую часть схемы, по информации НАБУ, реализовали в Святогорске под видом восстановления водоснабжения и водоотведения.

"По договорам деньги перечисляли за работы, которые не выполнялись или проводились "кустарным" методом - без разрешений, проектов и с грубыми нарушениями норм", - сообщили в Бюро.

Чтобы скрыть хищения, участники группы подделывали акты выполненных работ, продлевали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, заставляя их принимать некачественные объекты на баланс.

Убытки

По данным НАБУ, в результате действий группы государство понесло убытки на более 140 млн гривен. Участники преступления завладели средствами и распорядились по своему усмотрению. В то же время жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды.

Фото: правоохранители разоблачили миллионные хищения на отоплении и водоснабжении (t.me/nab_ukraine)

Другие хищения средств в Украине

Напомним, недавно антикоррупционные органы сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом".

Также НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область НАБУ Коррупция Хищение средств
Новости
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины