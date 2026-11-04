НАБУ и САП завершили расследование дела "Мидас" о коррупции в энергетике

НАБУ и САП завершили досудебное расследование дела "Мидас" о коррупции в энергетике. Схема предполагала получение откатов от контрагентов "Энергоатома" и других госпредприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
По данным следствия, участники организации требовали от сотрудничавших с госпредприятиями компаний от 10% до 15% от суммы контрактов. Такую часть они получали как неправомерную выгоду.
Для легализации денег, полученных незаконным путем, фигуранты использовали отдельный офис. Также в схеме были задействованы криптовалюты, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.
В течение 2020-2025 годов через этот офис прошло более 111 млн. долларов США и 12 млн. евро.
НАБУ и САП приняли меры по аресту активов преступной организации как в Украине, так и за рубежом. В то же время, расследование других фактов коррупции и отмывания средств в энергетическом секторе продолжается.
Напомним, операцию "Мидас" НАБУ и САП начали 10 ноября 2025 года.
Среди главных фигурантов назвали бизнесмена Тимура Миндича, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и эксвицеппремьера Алексея Чернышева.
В феврале 2026 года НАБУ сообщило о подозрении Герману Галущенко. Следствие установило, что часть незаконно полученных средств легализовали через инвестиционный фонд на острове Ангилья и связанные с ним оффшорные компании.