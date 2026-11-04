НАБУ и САП завершили расследование дела "Мидас" о коррупции в энергетике

По данным следствия, участники организации требовали от сотрудничавших с госпредприятиями компаний от 10% до 15% от суммы контрактов. Такую часть они получали как неправомерную выгоду.

Для легализации денег, полученных незаконным путем, фигуранты использовали отдельный офис. Также в схеме были задействованы криптовалюты, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

В течение 2020-2025 годов через этот офис прошло более 111 млн. долларов США и 12 млн. евро.

НАБУ и САП приняли меры по аресту активов преступной организации как в Украине, так и за рубежом. В то же время, расследование других фактов коррупции и отмывания средств в энергетическом секторе продолжается.