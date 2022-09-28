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НАБУ и САП завершили расследование по делу Трухина

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Киев, Среда 28 сентября 2022 20:20
НАБУ и САП завершили расследование по делу Трухина Фото: Александр Трухин, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование попытки подкупа правоохранителей нардепом Александром Трухиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В ведомстве отмечают, что, по версии следствия, нардеп предложил сотрудникам полиции 150 тысяч, чтобы они разрешили ему покинуть место ДТП. При этом он не уточнял, про какую именно денежную единицу идет речь.

"Сам по себе факт такого предложения, независимо от предлагаемой суммы, является наказуемым коррупционным преступлением", - отмечают в НАБУ.

Расследование было начато 2 февраля 2022 года. При этом о подозрении нардепу сообщили в начале сентября.

Что предшествовало

Напомним, 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. В результате аварии телесные повреждения получили шестеро человек, среди которых были председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.

Одним из пассажиров авто, из-за которого произошло ДТП, был нардеп Трухин. Он предлагал правоохранителям, прибывшим на место происшествия, взятку.

В начале февраля 2022 года Трухин был исключен из партии "Слуга народа" на фоне начала расследования по делу о возможном подкупе полицейских.

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