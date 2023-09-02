НАБУ и ФБР подписали меморандум об углублении сотрудничества: о чем идет речь

В подписанном меморандуме говорится, что стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

"Я благодарен нашим коллегам за их многолетнюю поддержку. В настоящее время вопрос эффективного сотрудничества как никогда актуален в контексте восстановления страны после войны и необходимости мониторинга выделенных для этого средств", - отметил Кривонос после встречи с директором ФБР Кристофером Рейем.

Отмечается, что НАБУ и ФБР углубленно сотрудничают с 2016 года и благодаря американским коллегам сотрудники Национального антикоррупционного бюро могли пройти ряд тренингов, а также получить оборудование, необходимое для эффективного проведения расследований.

Расследование НАБУ в отношении топ-чиновника и бывшего замминистра экономики

24 августа НАБУ сообщило, что первому заместителю министра агрополитики и эксзамминистру экономики объявили подозрения. Их подозревают в растрате более 60 млн. гривен при закупке продуктов.

Бывшему заместителю главы Минэкономики Александру Грибану сегодня, 1 сентября, избрали меру пресечения по этому делу. По решению суда его отпустили под 939 400 грн залога, который должен быть внесен в течение 5 дней.