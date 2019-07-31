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САП оскаржила рішення суду по Труханову

Новини » Політика    31.07.2019 - 16:06
САП оскаржила рішення суду по Труханову
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдальний вирок

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок у справі купівлі будівлі заводу "Краян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП Facebook.

Як наголошується, Малиновський районний суд міста Одеси 4 липня визнав невинними чинного Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших співучасників у вчиненні злочину.

"Вимоги апеляційної скарги стосуються необхідності скасування необґрунтованого виправдувального вироку і винесення нового, згідно з яким визнати винними осіб, виправдано судом першої інстанції, і призначити покарання, зазначене прокурорами у судових дебатах", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, слід зазначити, що суд у вироку навіть не прийняв рішення з приводу виробництва щодо юридичної особи - ТОВ "Еліт Девелопмент", що є обов'язковим при прийнятті виправдувального вироку відповідно до ч. 4 ст. 374 КПК України.

Відзначимо, 9 липня поточного року Малиновський райсуд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова у справі про зловживання при купівлі будівлі заводу "Краян".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради, в тому числі і Труханового, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". Пізніше стало відомо, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.

Крім того, САП просила 12 років в'язниці з конфіскацією майна для Труханового. Прокуратура вимагала покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана і по 10 років ув'язнення для чиновників Олексія Спектора, Володимира Родіонова і Василя Шкрябая. Крім того, директору ТОВ "Valton Group" Ігоря Кравченка прокурори просили 11 років в'язниці, для продавця будівлі заводу "Краян" Петра Загодиренко -10 років, а для оцінювача будівлі Галини Богданової - 7 років позбавлення волі.

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