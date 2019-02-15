В НАБУ повідомили, що не отримували заяву про вчинення злочину Тимошенко

До генпрокурора надійшла заява про незаконне збагачення Тимошенко

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) еще не получали заявление о совершение преступления кандидатом на президентских выборах 2019 Юлией Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

"По состоянию на 15 февраля детективы НАБУ не получали заявление по факту возможного совершения народным депутатом уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины, которую, согласно официальному сообщению, Генеральная прокуратура направила в САП", - говорится в сообщении.

Напомним, Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) поручили рассмотреть возможность открытия дела против Тимошенко.

"Принимая во внимание изложенное, генеральный прокурор принял решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины", - отметили в ГПУ.

Источники РБК-Украина сообщали, что САП вряд ли будет открывать дело против Тимошенко.

"Мы уже свою позицию по этому поводу высказали еще в декабре. И суд ее поддержал. Фактически ЦПК (Центр противодействия коррупции, - ред.) запускает эту жалобу по третьему кругу. Потому что два предыдущих раза им отказали, и эти отказы отстояли в судах", - отметил источник.

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что САП поручили рассмотреть возможность открытие дела на Тимошенко после того, как на имя генпрокурора Юрия Луценко поступило заявление о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.