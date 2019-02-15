В САП сумніваються у відкритті справи проти Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

У САП зазначили, що цю заяву на Тимошенко подають вже не перший раз

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) навряд чи буде відкривати справу проти кандидата на президентських виборах 2019 Юлії Тимошенко. Про це РБК-Україна повідомило джерело в САП.

Джерело зазначило, що САП навряд чи буде відкривати справу про можливе незаконне збагачення та декларування недостовірних даних Тимошенко.

"Ми вже свою позицію з цього приводу висловили ще в грудні. І суд її підтримав. Фактично ЦПК (Центр протидії корупції, - ред.) запускає цю скаргу по третьому колу. Бо два попередніх рази їм відмовили, і ці відмови відстояли в судах", - відзначило джерело.

Нагадаємо, раніше в Генеральній прокуратурі повідомили, що САП доручили розглянути можливість відкриття справи на Тимошенко після того, як на ім'я генпрокурора Юрія Луценка надійшла заява про злочини, передбачені ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Вчора стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило справу про можливе відмивання коштів партією "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Журналісти проекту Bihus.Info у своєму розслідуванні встановили, що між фінансовим звітом партії та реальними внесками є суттєві невідповідності.