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В НАБУ повідомили, що не отримували заяву про вчинення злочину Тимошенко

Новини » Політика    15.02.2019 - 17:03
В НАБУ повідомили, що не отримували заяву про вчинення злочину Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

До генпрокурора надійшла заява про незаконне збагачення Тимошенко

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) ще не отримували заяву про вчинення злочину кандидатом на президентських виборах 2019 Юлією Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

"Станом на 15 лютого детективи НАБУ не отримували заяву за фактом можливого вчинення народним депутатом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України, яку, згідно з офіційним повідомленням, Генеральна прокуратура скерувала до САП", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ повідомили, що не отримували заяву про вчинення злочину ТимошенкоНагадаємо, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) доручили розглянути можливість відкриття справи проти Тимошенко.

"Беручи до уваги викладене, генеральний прокурор прийняв рішення про направлення заяви про злочин до САП для організації її належного розгляду та прийняття рішення у визначений КПК України спосіб", - відзначили в ГПУ.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що САП навряд чи буде відкривати справу проти Тимошенко.

"Ми вже свою позицію з цього приводу висловили ще в грудні. І суд її підтримав. Фактично ЦПК (Центр протидії корупції, - ред.) запускає цю скаргу по третьому колу. Бо два попередніх рази їм відмовили, і ці відмови відстояли в судах", - відзначило джерело.

Раніше в Генеральній прокуратурі повідомили, що САП доручили розглянути можливість відкриття справи на Тимошенко після того, як на ім'я генпрокурора Юрія Луценка надійшла заява про злочини, передбачені ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

В САП сумніваються у відкритті справи проти Тимошенко САП доручили розглянути можливість відкриття справи на Тимошенко
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