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НАБУ збирає інформацію за кордоном у справі ПриватБанку

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 13:48
НАБУ збирає інформацію за кордоном у справі ПриватБанку
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

НАБУ має діючий меморандум про співпрацю з ФБР

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) збирає інформацію за кордоном в рамках розслідування справи "ПриватБанку". Справа стосується виведення коштів з банку.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ви знаєте, який це був великий банк, які там були транзакції. Певні події відбувалися на території Сполучених Штатів. Тема ПриватБанку не зникає", - сказав Ситник.

Він додав, що справа про виведення грошей із "ПриватБанку" продовжується розслідуватись і залишається ключовою.

"Справи пов’язані із виконання міжнародних правових доручень. Залежать все від того, наскільки швидко ми зберемо інформацію за кордоном. Багато інформації вже зібрано", - сказав він.

Ситник нагадав про підписаний меморандум про співпрацю з ФБР. "Співпраця така є, вона достатньо тривала", - сказав голова НАБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що в США розслідують справу проти Ігоря Коломойського, який підозрюється у відмиванні виведених з "ПриватБанку" грошей.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що Національний банк продовжить захищати законність рішень держави про націоналізацію "ПриватБанку".

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