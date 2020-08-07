НАБУ і САП не змогли передати справу "Роттердам+" до суду

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

За словами Бутусова, у справі немає експертизи, яка визначає наявність збитків державі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зупинила на невизначений строк розслідування у справі "Роттердам+".

Про це повідомив главред "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

"3 серпня антикорупційна прокуратура зупинила розслідування. Це рішення узгоджене з НАБУ. У справі немає ключового елемента, без якого воно втрачає сенс - експертизи, яка визначає наявність шкоди державі. Ця експертиза проводиться цілий рік в експертному центрі Служби безпеки України. Але вона все ще не завершена. САП дає можливість НАБУ і СБУ завершити експертизу, оскільки тепер термін розслідування зупинено", - написав журналіст.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р. закінчувався термін проведення розслідування, яке триває 3,5 року, з березня 2017 р.

Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 р. НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу в суд або закрити справу за відсутністю складу злочину.

Раніше повідомлялося, що за інформацією адвокатів з боку захисту, НАБУ за 3,5 роки не вдалося отримати жодної експертизи, що підтверджує нанесення збитків формулою "Роттердам+". При цьому сторона захисту надала висновки чотирьох українських державних та міжнародних дослідних інституту, які підтвердили відсутність будь-яких збитків або необґрунтованого отримання прибутку від дії формули.

Раніше інформацію про відсутність висновків експертизи про збитки в кінці червня 2020 р. підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалеридзе також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, із-за чого воно може розвалитися в суді.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен.

Формула була скасовано з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р. і по теперішній час діє при визначенні вартості природного газу для населення.

За оцінками голови виконавчого комітету Ради реформ України Михайла Саакашвілі, принцип ціноутворення на вугілля за формулою "Роттердам+" ідентичний принцип "Амстердам+", який застосовується для визначення ціни на газ для населення.

Нагадаємо також, що через рік після скасування формули "Роттердам+", 10 липня 2020 р. державна компанія "Центренерго" за сприяння Офісу президента України і Міністерства енергетики уклала контракт на покупку українського вугілля за формулою "Роттердам+".