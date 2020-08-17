НАБУ і САП перевіряють 5 екс-нардепів через незаконну компенсацію за житло

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє п'ять колишніх народних депутатів у зв'язку з незаконним відшкодуванням грошей за житло. Зараз антикорупційними органами відкриті справи по відношенню 7 колишніх народних депутатів.

Про це сказав голова САП Назар Холодницький на брифінгу.

"Є матеріали, як мінімум, по 5 колишніх народних обранців, які таким чином отримували компенсацію за житло", - сказав Холодницький.

Він додав, що один екс-нардеп вже засуджений у зв'язку з одержанням незаконної компенсації за житло.

Нагадаємо, наприкінці квітня Вищий антикорупційний суд визнав екс-нардепа Олександра Черненка винним у незаконному отриманні компенсації на житло і засудив до 3 років умовно.

Також повідомлялося, що у червні в ВАКС направили обвинувальний акт у зв'язку з одержанням незаконної компенсації за житло в розмірі 367 тисяч гривень колишнім нардепом Максимом Поляковим.

Крім цього НАБУ днями завершило розслідування відносно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.