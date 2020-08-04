НАБУ та САП провалили розслідування справи "Роттердам+", - юрист

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за понад 3 роки розслідування справи "Роттердам+" не надали жодних доказів завдання збитків чи отримання неправомірної винагороди від дії цієї формули.

Про це заявила доктор юридичних наук Анна Власова в ефірі "112 Україна".

За словами Власової, у матеріалах досудового розслідування, які були представлені адвокатам і суспільству, відсутні взагалі будь-які підтвердження скоєння злочину.

"З огляду на ці факти та докази підтверджується відсутність фактично об’єктивної, суб’єктивної сторони злочину. А отже фактично не може бути складу злочину, який передбачений статтею 364 ККУ", - зазначила Власова.

Вона допускає, що НАБУ та САП, попри відсутність доказової бази, можуть передати справу до суду і тим самим перекласти відповідальність за провал розслідування на судову систему.

"Річ у тому, що правоохоронці будуть шукати приводи, щоб зупинити слідство, або підуть до суду з тим, щоб перекласти відповідальність на суд, мовляв, ми все зробили, а ви приймайте, будь ласка, рішення. Тому думаю, що це більше така можливість перекласти відповідальність на інших суб’єктів або правоохоронної, або суддівської системи", - додала доктор юридичних наук.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016–2019 років.

Формулу було скасовано 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловців зросла.

10 липня за сприяння Офісу президента України й за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

Ціна газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювалася за аналогічною формулою "Амстердам+".

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачав включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.

Як писало РБК-Україна, з 1 серпня Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення. Споживачі отримають можливість вибрати пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період).