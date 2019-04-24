НАБУ розслідує розтрату держкоштів "Кінокварталом" Зеленського

Національне антикорупційне бюро початок розслідування за фактом можливої розтрати коштів Державного агентства з питань кіно компанією Володимира Зеленського "Кіноквартал". Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на початку квітня в НАБУ надійшла заява щодо здійснення компанією "Кіноквартал" корупційного правопорушення. У заяві йшлося про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму цієї компанії під назвою "Я, ти, він, вона".

"Організація "Союз добровольців" заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською або кримськотатарською мовою, але компанія Зеленського ця умова не виконала, а значить, допустила розтрату держкоштів", - йдеться в повідомленні.

Ситник зазначив, що спочатку детективи не встановили факту злочину і відмовилися починати кримінальне провадження, після чого "Союз добровольців" звернувся до суду, який зобов'язав детективів НАБУ відкрити виробництво.

Раніше Володимир Зеленський заявив про намір покинути студію "Квартал 95" і припинити свою діяльність.

Зазначимо, Зеленський є лідером президентських перегонів. За результатами голосування, за нього проголосували понад 73% українців.