НАБУ проводить обшуки в морському порту Бердянська

У морському порту Бердянська співробітники НАБУ проводять обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Бердянськ 24" з посиланням на прес-службу АМПУ.

Видання пише, що НАБУ зацікавила документація адміністрації морських портів України, що стосується придбання автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

В АМПУ зазначили, що станом на 26 березня 2019 року Бердянська філія ДП АМПУ не підписувала з постачальником, який був визначений на відкритому тендері, документів про прийняття техніки. Тому його обов'язки за договором не можуть вважатися виконаними. Автокран фактично перебуває на території підприємства, але ще не введений в експлуатацію.

Нагадаємо, раніше був вручений обвинувальний акт семи підозрюваним у заволодінні 247 млн гривень ДП "Адміністрація морських портів України".

До цього Господарський суд міста Києва 18 липня 2018 року своїм рішенням визнав недійсним договір між АМПУ та ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" на суму 712 млн гривень. Договір між АПМУ та приватним товариством укладався на проведення днопоглиблювальних робіт у портах України.