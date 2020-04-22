НАБУ завершило слідство у справі Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Нардеп підозрюється в причетності до розкрадання понад 90 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування справи нардепа Ярослава Дубневича, який підозрюється в розкраданні 93,28 млн гривень "Укрзалізниці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАБУ.

За версією слідства, Дубневич зі спільниками організував схему, в результаті якої Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" протягом грудня 2015 - березня 2017 закуповувала стрілочну продукцію за завищеними цінами.

Дану продукцію в Україні виробляє тільки Дніпропетровський стрілочний завод, але УЗ не купувала її напряму, а скористалася посередниками ТОВ "Арго" і "Корпорація КРТ", бенефіціаром одного з них є Дубневич.

Слідство зазначає, що вартість продукції зростала на кожному етапі посередництва: Дніпропетровський стрілочний завод продав продукцію "Корпорації КРТ" за 525,9 млн гривень, "Корпорація КРТ" продала її компанії "Арго" за 631,4 млн гривень (+20%), а "Арго" перепродала УЗ за 637,9 млн гривень (+ 1%). При цьому продукція була доставлена "Укрзалізниці" безпосередньо з заводу.

В результаті цих дій філії УЗ нанесено 93,28 млн гривень збитків. Слідство з'ясувало, що гроші учасники корупційної схеми розподілили між собою.

Нагадаємо, минулої осені Верховна рада зняла з Дубневича недоторканність, а Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень, пізніше сума була знижена до 90 млн.