НАБУ прокоментувало обшуки у НКРЕКП

Детективи НАБУ провели обшук, щоб отримати інформацію щодо Роттердам+

Детективы НАБУ провели обыски в помещениях НКРЭКУ в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами НКРЭКУ своим служебным положением во время принятия так называемой формулы "Роттердам+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на публикацию НАБУ в Facebook.

В НАБУ отметили, что в детективы НАБУ сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе и со стороны НКРЭКУ, которая скрывает часть документов, определяющих отдельные составляющие элементы прогнозируемого расчете оптовой рыночной цены на электроэнергию.

Кроме того, в НАБУ отметили, что появляется информация о выводах экспертов, которые якобы не подтверждают убытки от формулы "Роттердам+". Однако размер убытков в рамках уголовного производства определяется исключительно по результатам судебно-экономической экспертизы, которая может быть проведена только уполномоченными государственными экспертными учреждениями. ТТаким образом НАБУ привлекло для экспертизы Институт экономики и прогнозирования НАН Украины.

"На основании научной работы, полученной от НАН, следствие смогло обеспечить полноту досудебного расследования и взвесить последствия введения в действие формулы "Роттердам+" не только с позиции интереса отдельных игроков, а и с точки зрения сопоставления баланса интересов государства, генерирующих и угледобывающих компаний и потребителей электроэнергии", - говорится в публикации.

В свою очередь в НКРЭКУ коротко прокомментировали обыски, которые провели детективы НАБУ.

"НКРЭКУ работает в штатном режиме. Комиссия последовательна и открыта в своей деятельности и продолжает в рамках законодательства сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ. Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и ранее предоставляла все документы и все комментарии относительно дела, по которому ведется расследование. Рассчитываем на об'объективность и беспристрастность", - говорится в публикации регулятора в Facebook.

Как сообщало РБК-Украина, детективы НАБУ сегодня, 14 февраля, пришли с обыском в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).