У НАБУ прокоментували закриття справи Продана

Справу Продана повинні закрити через рішення КСУ

Дело о незаконном обогащении бывшего и. о. Государственной фискальной службы Мирослава Продана должны закрыть по решению Конституционного суда. Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В пресс-службе отметили, что по решению Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, все производства по этой статье должны быть закрыты.

"Последовательное закрытие уголовных производств не имеет никакого значения. А в этом конкретном эпизоде - мы конкретно выясним так ли это или нет. В целом подследственность дела Продана была определена за детективами НАБУ ", - рассказали в пресс-службе.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что дело Продана за незаконное обогащение закрыли в связи с отменой уголовной ответственности по этой статье.

Напомним, в феврале суд снял электронный браслет с Продана.

Его подозревали в незаконном обогащении, а именно покупке двух квартир в элитной киевской новостройке (6,7 млн гривен), двух домов в Турции (78 млн гривен), а также трех автомобилей представительского класса (3,4 млн гривен).