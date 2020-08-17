НАБУ проігнорувало "Роттердам+" на прес-конференції через провал розслідування, - адвокат

Керівництво Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проігнорували справу "Роттердам+" на прес-конференції за підсумками I півріччя 2020 року через відсутність будь-яких результатів розслідування і неспроможність передати справу до суду.

Про це заявила адвокат Ірина Одинець, коментуючи прес-конференцію Артема Ситника і Назара Холодницького 17 серпня.

"Всім, чим можна було похвалитися в справі "Роттердам", вже вони похвалилися", - зазначила адвокат, додавши, шо на всіх попередніх аналогічних прес-конференціях справа "Роттердам+" завжди згадувалася однією з перших.

За її словами, сторона захисту очікує скорого відновлення розслідування у цій справі.

"Поки що захист очікує, що справа все ж таки не буде надовго призупинена, і що цю справу за пару тижнів знову відновлять. Буде нарешті прийняте в ній необхідне рішення для завершення", - додала Одинець.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" і правоохоронці не змогли передати справу до суду.

За словами адвокатів боку захисту, за 3,5 року, які тривало розслідування, НАБУ не знайшло підтвердження того, що дія формули завдала збитки.

12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

Постанова про зупинення розслідування було направлено стороні захисту 13 серпня. Прокуратура пояснила рішення зупинити розслідування необхідністю отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу. При цьому в постанові САП мова йде про запити, датовані в тому числі 2018 і 2019 рр.

Інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки від дії формули, ще в кінці червня 2020 підтвердив і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе раніше також заявив, що в справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

У розслідуванні справи "Роттердам+" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років.

Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула "Амстердам+" - в червні 2020 був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.