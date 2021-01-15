НАБУ продовжує займатися юридичним затягуванням справи "Роттердам+", - адвокат

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Національне антикорупційне бюро продовжує спроби юридично затягувати справу "Роттердам+", в якій за 4 роки розслідування не було встановлено складу злочину.

Про це повідомила адвокат по справі "Роттердам+" Наталія Дригваль.

"НАБУ продовжує займатися юридичним затягуванням справи, щоб приховати свою некомпетентність і неправомірні дії в процесі здійснення досудового розслідування", - повідомила адвокат.

Вона підкреслила, що в судовому порядку розглядається вже кілька справа про фальсифікацію детективами матеріалів справи і перевищення ними повноважень.

По одному з таких справ 12 січня апеляційний суд виніс рішення, яким по суті відмовився давати оцінку правильності чи неправильності дій детективів.

"Ми ще не маємо остаточного рішення апеляційного суду, але судячи з заяв НАБУ, суть такого рішення полягає в оскарженні можливості адмінсуду надавати оцінку діям детективів по збиранню доказів. Тобто, апеляція не розглядала дії детективів НАБУ по суті і не давала висновок щодо правильності їх дій і наявності повноважень на здійснення розрахунку збитків, для яких у них повністю відсутня подібна компетенція", - зазначила адвокат.

Вона також додала, що мова йде про складання одним детективом НАБУ довідки про можливі збитки від формули за дорученням іншого детектива, що в корені суперечить закону.

"Звичайно, ми будемо оскаржувати це рішення. Це безпрецедентний випадок порушення НАБУ закону і спроби сфабрикувати справу там, де немає складу злочину. Очевидними є порушення і непрофесіоналізм при здійсненні слідчих дій з боку НАБУ", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито прокурором САП щодо підозрюваних осіб 27 серпня 2020 року через відсутність достатніх доказів винності осіб і вичерпані можливості для їх отримання.

29 вересня 2020 законність закриття справи "Роттердам+" зважаючи на відсутність у ньому складу злочину також підтвердив Офіс генерального прокурора.

Крім того, 27 вересня 2020 року законність закриття справи підтвердив Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в законну силу з 17 листопада.