НАБУ перетворюється в інструмент політичної боротьби, - нардеп

Гончаренко назвав ситуацію з антикорупційними органами тестом для президента

Нещодавні скандали, пов'язані з діяльністю антикорупційних органів в Україні, свідчать про їхню політичну вмотивованість, а звільнення з посади Артема Ситника має стати одним з перших кроків для зупинки деградації антикорупційних інституцій, вважає нардеп. Про це написав народний депутат, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в своєму блозі для “Української правди”.

“Концепція боротьби з корупцією через створення нових незалежних органів виглядає чудовою у теорії, проте на практиці у справу втручається політична культура та людський фактор. З початком президентства Володимира Зеленського антикорупційні органи потрапили у низку скандалів. У грудні 2019 року за рішенням суду директор НАБУ Артем Ситник опинився у реєстрі корупціонерів. Він не задекларував свій коштовний відпочинок, який оплатили інші особи. Таким чином, головний антикорупційний орган наразі продовжує очолювати людина, яку прямо називають корупціонером", - пише нардеп.

Гончаренко також нагадав, що у створення НАБУ вклали багато ресурсів як українських платників податків, так і зі сторони міжнародних партнерів. Натомість, за роки своєї діяльності НАБУ під незмінним керівництвом Артема Ситника не відзначилося значними результатами чи гучними викриттями топ-корупціонерів.

"Зараз НАБУ перетворюється в інструмент політичної боротьби і без перезавантаження його роботи очікувати на реальні результати уже не доводиться. Риба гниє з голови, і якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу цілої інституції”, - додає політик.

Гончаренко вважає таку ситуацію з антикорупційними органами тестом для президента України Володимира Зеленського.

“Потрібно не допустити повної деградації антикорупційних інституцій. Вважаю, що першими важливими кроками мають стати звільнення з посади Артема Ситника і проведення прозорого конкурсу на главу і заступників ДБР. Не можна залишати на посадах людей, що підтвердили свою неефективність чи заангажованість", - зазачив нардеп.

Як писало РБК-Україна, Рівненський апеляційний суд визнав Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні. Причиною став дорогий відпочинок голови НАБУ в мисливському господарстві "Поліське-Сарни", яка оплатила інша людина, що фактично є хабарем. У підсумку Ситник був внесений в реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.