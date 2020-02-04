НАБУ превращается в инструмент политической борьбы, - нардеп

Гончаренко назвал ситуацию с антикоррупционными органами тестом для президента

Недавние скандалы, связанные с деятельностью антикоррупционных органов в Украине, свидетельствуют об их политической мотивированности, а увольнение с должности Артема Сытника должно стать одним из первых шагов для остановки деградации антикоррупционных институтов, считает нардеп. Об этом написал народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем блоге для “Украинской правди”.

“Концепция борьбы с коррупцией через создание новых независимых органов выглядит отличной в теории, однако на практике в дело вмешивается политическая культура и человеческий фактор. С началом президентства Владимира Зеленского антикоррупционные органы попали в череду скандалов. В декабре 2019 года по решению суда директор НАБУ Артем Сытник оказался в реестре коррупционеров. Он не задекларировал свой драгоценный отдых, который оплатили другие лица. Таким образом, главный антикоррупционный орган в настоящее время продолжает возглавлять человек, которого прямо называют коррупционером", - пишет нардеп.

Гончаренко также напомнил, что в создание НАБУ вложили много ресурсов, как украинских налогоплательщиков, так и со стороны международных партнеров. Зато, за годы своей деятельности НАБУ под неизменным руководством Артема Сытника не отметилось значительными результатами или громкими разоблачениями топ-коррупционеров.

"Сейчас НАБУ превращается в инструмент политической борьбы и без перезагрузки его работы ожидать реальные результаты уже не приходится. Рыба гниет с головы, и если не заменить Сытника, существует угроза развала целой институции”, - добавляет политик.

Гончаренко считает такую ситуацию с антикоррупционными органами тестом для президента Украины Владимира Зеленского.

“Нужно не допустить полной деградации антикоррупционных институтов. Считаю, что первыми важными шагами должны стать увольнение с должности Артема Сытника и проведение прозрачного конкурса на главу и заместителей ГБР. Нельзя оставлять на должностях людей, которые подтвердили свою неэффективность или заангажированность", - зазачив нардеп.

Как писало РБК-Украина, Ровенский апелляционный суд признал Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Причиной стал дорогой отдых главы НАБУ в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны", который оплатил другой человек, что фактически является взяткой. В итоге Сытник был внесен в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.