НАБУ отримає доступ до інформації у лісовому господарстві

Державне агентство лісових ресурсів (Держлісагентство) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) уклали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держлісагентства.

За даними прес-служби, меморандум підписали заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар та директор НАБУ Артем Ситник.

Серед основних напрямів співпраці є здійснення інформаційно-аналітичної роботи, обміну інформацією з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ. Також це інформаційна та організаційна взаємодія та вжиття заходів у разі виявлення Держлісагентством ознак підготовки або вчинення кримінальних корупційних злочинів, підслідних НАБУ, зазначили в прес-службі.

Організація та процедура обміну інформацією незабаром буде визначена відповідними двосторонніми протоколами, додали в Держлісагентстві.

Нагадаємо, у лютому Фонд державного майна і Національне антикорупційне агентство підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2017 року НАБУ і ФБР продовжили співпрацю ще на два роки. В рамках цієї співпраці сторони будуть обмінюватися інформацією, проводити навчання та реалізовувати спільні напрацювання в сфері розслідування корупційних злочинів.