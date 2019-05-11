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НАБУ отримає доступ до інформації у лісовому господарстві

Новини » Економіка    11.05.2019 - 12:00
НАБУ отримає доступ до інформації у лісовому господарстві
Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Антикорупційне бюро підписало ще один меморандум

Державне агентство лісових ресурсів (Держлісагентство) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) уклали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держлісагентства.

За даними прес-служби, меморандум підписали заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар та директор НАБУ Артем Ситник.

Серед основних напрямів співпраці є здійснення інформаційно-аналітичної роботи, обміну інформацією з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ. Також це інформаційна та організаційна взаємодія та вжиття заходів у разі виявлення Держлісагентством ознак підготовки або вчинення кримінальних корупційних злочинів, підслідних НАБУ, зазначили в прес-службі.

Організація та процедура обміну інформацією незабаром буде визначена відповідними двосторонніми протоколами, додали в Держлісагентстві.

Нагадаємо, у лютому Фонд державного майна і Національне антикорупційне агентство підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2017 року НАБУ і ФБР продовжили співпрацю ще на два роки. В рамках цієї співпраці сторони будуть обмінюватися інформацією, проводити навчання та реалізовувати спільні напрацювання в сфері розслідування корупційних злочинів.

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