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НАБУ получит доступ к информации в лесном хозяйстве

Новости » Экономика    11.05.2019 - 12:00
НАБУ получит доступ к информации в лесном хозяйстве
Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Антикоррупционное бюро подписало еще один меморандум

Государственное агентство лесных ресурсов (Гослесагентство) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

По данным пресс-службы, меморандум подписали заместитель главы Гослесагентства Владимир Бондарь и директор НАБУ Артем Сытник.

Среди основных направлений сотрудничества - информационно-аналитическая работа, обмен информацией с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности НАБУ. Также это информационное и организационное взаимодействие и принятие мер в случае выявления Гослесагентством признаков подготовки или совершения уголовных коррупционных преступлений, подследственных НАБУ, отметили в пресс-службе.

Организация и процедура обмена информацией вскоре будет определена соответствующими двусторонними протоколами, добавили в Гослесагентстве.

Напомним, в феврале Фонд государственного имущества и Национальное антикоррупционное агентство подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2017 года НАБУ и ФБР продлили сотрудничество еще на два года. В рамках этого сотрудничества стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

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Новости Украины меморандумНАБУГослесагентство
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