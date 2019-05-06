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НАБУ підбило підсумки квітня


Наразі суди розглядають 196 справ від НАБУ

На кінець квітня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП притягнули до відповідальності 490 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Зокрема, 165 осіб мають статус підозрюваних, 325 - обвинувачених у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень. У прес-службі зазначили, що повідомили про підозру колишньому генеральному директору державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильський спецкомбінат", якому інкримінується причетність до розкрадання майже 1 млн гривень.

Також детективи затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" екстрадованого в Україну голову правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", підозрюваного у завданні збитків державі на суму понад 346 млн гривень. Йому повідомили про підозру.

Упродовж квітня 2019 року НАБУ завершило розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях. Із-поміж іншого, розслідувані факти:

  • заволодіння депутатом Київської міської ради, екс-секретарем земельної комісії, шістьома земельними ділянками у Києві;
  • завдання 68,72 млн гривень збитків ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".

У НАБУ повідомили, що наразі суди розглядають 196 справ від НАБУ і САП, в яких обвинувачуються 325 осіб.

Нагадаємо, сьогодні детективи НАБУ завершили розслідування фактів внесення одеським мером Генадієм Трухановим недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки.

Зазначимо, що у березні НАБУ повідомило, що розслідує 724 кримінальних проваджень, у межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.  Зокрема, у НАБУ нагадали, що Генадію Труханову також оголосили про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки.

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