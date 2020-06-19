НАБУ підозрює Омеляна в заниженні доходів бюджету

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили підозру колишньому міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну. НАБУ підозрює його в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету.

Відповідне повідомлення про підозру Омелян опублікував у себе в Facebook.

Він нагадав, що тиждень тому НАБУ викликало його для надання показань у кримінальному провадженні щодо занижених Кабміном у 2018 році портових тарифів і зборів на 20%. За словами Омеляна, це робилося для збільшення товаро- та вантажопотоку, після чого морська галузь зросла на більш ніж 20%.

"Незважаючи на те, що мене запросили на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі", - написав Омелян.

В документі йдеться, що детектив НАБУ встановив достатню кількість доказів, для повідомлення підозри екс-міністру.

"Він підозрюється у тяжкому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 211 КК України, а саме: видача службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження до бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були держкошти в особливо великих розмірах", - йдеться в підозрі.

За даними слідства, через дії Омеляна держбюджет недоотримав 30,5 млн грн.

"Зокрема, екс-міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Таке рішення призвело до того, що з очікуваних 203,5 млн грн в бюджет надійшло 173,1 млн грн", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, розслідування проти Омеляна почалося ще в жовтні 2017 року.

Минулого року суд закрив одну зі справ проти екс-міністра, зокрема, справу про незаконне збагачення.