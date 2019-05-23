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НАБУ підозрює двох екс-посадовців у розкраданні 93 млн грн "Укрзалізниці"

Новини » Політика    23.05.2019 - 15:02
НАБУ підозрює двох екс-посадовців у розкраданні 93 млн грн "Укрзалізниці"
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Йдеться про колишніх начальника та заступника начальника філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця"

Двом колишнім посадовцям філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру у завданні держкомпанії 39,8 млн грн збитків. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Йдеться про начальника та заступника начальника зазначеної філії, що займали посади  у структурі "Укрзалізниці" на момент вчинення злочину - у 2015-2016 роках.

Нагадаємо, 6 травня детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".  Підозрювані впродовж грудня 2015-березня 2017 рр. організували закупівлю ПАТ "Укрзалізниця" стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників й у такий спосіб заволоділи коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" в сумі близько 93,28 млн гривень.

Раніше Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи трьом особам, затриманим за підозрою у заволодінні 93,2 млн гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". Слідчими суддями стосовно двох підозрюваних осіб обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, ще одній особі обрано заставу в розмірі 1,921 млн гривень.

 

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