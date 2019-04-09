НАБУ: про підозру повідомлено 158 особам

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують 724 кримінальних проваджень
За станом на 31 березня детективи Національного антикорупційного бюро розслідують 724 кримінальних проваджень, у межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.
У березні підозрюваними стали дев’ять учасників корупційної схеми з розкрадання особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі, серед яких посадовці Національної академії аграрних наук України, Держземагентства в Київській області та співробітник Служби безпеки України.
Також НАБУ оголосило про підозру 5 особам у розтраті 2,225 млн доларів (55,5 млн грн) "СпецТехноЕкспорту". Серед них - чинний керівник держкомпанії та низка колишніх посадовців цієї ж установи.
Зокрема, у НАБУ нагадали, що меру Одеси Генадію Труханову також оголосили про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки.
Завершено розслідування низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про факти:
Нагадаємо, НАБУ розслідує кримінальне провадження про відмову свідка від дачі показань під час досудового розслідування та судового розгляду справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.