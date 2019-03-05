НАБУ відкрило нову справу за фактом розкрадання в "Укроборонпромі"

Детективи відрили справу за результатами аналізу інформації, викладеної у третій частині розслідування "Bihus.info"

Национальное антикоррупционной бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования "Bihus.info" о фактах хищения в оборонке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Сообщается, что детективы НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Сведения в реестр внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт", при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники.

Однако в НАБУ отметили, что приведенные факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, Генеральная прокуратура в НАБУ никогда не передавала.

Напомним, вчера вышла третья часть расследования программы "Наші гроші" о хищениях в армии. В нем говорилось, что нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.

В частности, "Укроборонпром" заплатил 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого - 85 тыс. долларов. Журналисты подсчитали, что из 460 тыс. долларов переплаты участники схемы потратили 160 тыс. на обналичивание, транзитные фирмы и растаможку по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.

В первых двух частях журналистского расследования говорилось о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.