НАБУ опублікувало докази можливих зв'язків судді Вовка з ВРП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, які можуть служити доказами можливих зловживань через зв'язки у Вищій раді правосуддя (ВРП). Сьогодні ВРП розглядає відсторонення Вовка та інших суддів ОАСК у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Записи опубліковано на сайті НАБУ.

Слідство вважає, що Вовк міг організувати подачу штучних скарг до Вищої ради правосуддя не тільки на непідконтрольних йому суддів у ОАСК, але й на суддів усіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, в тому числі на суддів Верховного суду.

Також у НАБУ підкреслюють, що сьогодні окремим членам ВРП при розгляді питання про відсторонення суддів заявляти відводи, оскільки є сумнів у їх неупередженості. Слідство стверджує, що Вовк має "безпрецедентний вплив" на окремих членів ради. Крім того, задокументовано "втілення аналогічних сценаріїв" у Раді суддів України та у Конституційному суді.

Нагадаємо, НАБУ підозрює Вовка, інших суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України та ряд інших осіб у створенні злочинної організації, захопленні державної влади, зловживанні впливом та втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Раніше повідомлялося, що Вовку вже оголосили підозру, і тепер його можуть ще й відсторонити від посади.