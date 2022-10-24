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НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко

Фото: Кирилл Шевченко, экс-глава НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко из-за дела по растрате средств "Укргазбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

В розыск также объявлены еще два работника "Укргазбанка" - заместитель председателя правления и заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.

Отметим, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

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