НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ .

В розыск также объявлены еще два работника "Укргазбанка" - заместитель председателя правления и заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.

Отметим, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

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