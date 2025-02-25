НАБУ объявило о подозрении бывшему первому заместителю главы ГФС Билану

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ .

По данным источников РБК-Украина, речь о бывшем первом заместителе главы Государственной фискальной службы Сергее Билане. Он занимал эту должность с мая 2015 года до декабря 2019 года, тогда как дело касается июня 2017-го.

По данным следствия, в июне 2017 года первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, действуя в интересах субъекта хозяйствования, умышленно не подписал в установленный срок проект решения по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика на налоговые уведомления-решения территориальных органов ГФС Украины.

Учитывая бездействие служащего, эта жалоба в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины была автоматически удовлетворена в пользу упомянутого налогоплательщика.

Также он, с целью прикрытия своей деятельности, умышленно создал видимость невозможности подписания такого решения.

"Заметим, что служащий был единственным уполномоченным лицом в ГФС Украины на подписание решения по результатам рассмотрения жалоб плательщиков. Из-за злоупотребления служебными обязанностями указанного работника, государство в лице ГФС Украины потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в Государственный бюджет Украины на сумму более 641 млн гривен", - сказано в сообщении.

На сегодня следственный судья ВАКС применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти 10 млн гривен.

Ранее мы писали о том, что украинские правоохранители раскрыли схему легализации рекордной взятки в размере более 21 млн евро, которую в 2015-2016 гг. получил тогда еще председатель Государственной фискальной службы. В НАБУ не уточняли о ком идет речь, но отметим, что должность председателя ГФС в 2015-2016 гг. занимал Роман Насиров.

Его задержали еще в 2017 году по подозрению в получении взятки в размере 722 млн гривен (более 21 млн евро), которую мог дать бизнесмен Олег Бахматюк.

Тогда суд арестовал главу ГФС с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Через несколько дней Насиров вышел из СИЗО, поскольку за него внесли необходимую сумму.