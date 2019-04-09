НАБУ обшукує приміщення Державної судової адміністрації в Києві

Детективи Національного анстикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook.

Зазначається, що слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України коштом державного бюджету.

Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали навесні 2018 року.

РБК-Україна писало, що у морському порту Бердянська співробітники НАБУ проводили обшуки. НАБУ зацікавила документація адміністрації морських портів України, що стосується придбання автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

Крім того, нещодавно детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводили обшуки в приміщенні Агентства по розшуку та менеджменту активів (АРМА) в Києві в рамках розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою посадовими особами ряду державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 млн гривень.