НАБУ оголосив в розшук суддю Вовка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Зокрема, в розшук були оголошені Павло Вовк, Володимир Калеберда, Ігор Качур, Микола Сірош, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Сергій Остапець.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних, які діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод в їх роботі ", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру чолі ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зеновій Холоднюк.

Тоді в НАБУ повідомили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, а також оприлюднили частину записів, які в своєму матеріалі проаналізувало РБК-Україна.

Також повідомлялося, що на початку серпня Печерський районний суд Києва зобов'язав забрати справу глави столичного Окружного адмінсуду Павла Вовка у НАБУ.