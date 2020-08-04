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НАБУ оголосить у розшук Вовка і суддів ОАСК у разі неявки на допит

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 21:28
НАБУ оголосить у розшук Вовка і суддів ОАСК у разі неявки на допит
Фото: будівля НАБУ (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

НАБУ також ініціює застосування заходів примусу щодо підозрюваних

Підозрювані у спробі захоплення влади голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та судді ОАСК систематично ігнорують виклики на допит. Якщо підозрювані не з’являться до НАБУ 10 та 11 серпня, їх оголосять у розшук.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

"Аби запобігти подальшим маніпуляціям, інформуємо, що у разі чергового неприбуття підозрюваних на виклик до детективів, НАБУ буде змушене оголосити підозрюваних у розшук та звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про необхідність застосування заходів примусу", - заявили у НАБУ.

Раніше у антикорупційному відомстві повідомили, що на допити не ходять 9 з 12 фігурантів справи. У НАБУ відзначили, що фігуранти весь час продовжують терміни перебування у відпустках і фактично ховаються від детективів.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру чолі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям ОАСК і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

РБК-Україна аналізувало записи прослушки одіозних суддів, а також розбиралося, чи планує влада ліквідувати ОАСК після "плівок Вовка".

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